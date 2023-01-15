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لوحة معلومات لتصفح البوابات الحكومية بوقت واحد

توكلنا خدمات لن يتوقف وسيتم إضافة خدمات أخرى

2023-01-15 الساعة 8:49
توكلنا خدمات لن يتوقف وسيتم إضافة خدمات أخرى
المواطن - فريق التحرير

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أكد د. عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، أن توكلنا خدمات لن يتوقف، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة خدمات أخرى إليه مثل لوحة المعلومات لتصفح البوابات الحكومية في وقت واحد.

جاء ذلك خلال لقاءات سدايا مع د. عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، وفق ما ذكر الحساب الرسمي لـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا على موقع تويتر.

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لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ماجد الشهري، أن مسألة دمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات لا يوجد عليها قرار حاليًّا.

وقال الشهري: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله.

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