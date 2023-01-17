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تمكّن المستفيدين من الحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة

توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية.. 4 خطوات للتفعيل

2023-01-17 الساعة 1:06
توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية.. 4 خطوات للتفعيل
المواطن - فريق التحرير

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أطلق تطبيق توكلنا خدمة المحادثة الفورية التي تمكّن المستفيدين من الحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة في تطبيق “توكلنا خدمات”.

وأوضح التطبيق، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن استخدام هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية:

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خطوات استخدام الخدمة

– الدخول على التطبيق

– الضغط على الصور الشخصية أعلى الشاشة

– ثم اختيار أيقونة “تواصل معنا”.

– اختيار المحادثات الفورية وبعدها يمكن للفرد الاستفادة من الخدمة.

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