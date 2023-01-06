توكيل أول محامٍ روبوت للدفاع عن متهم بقضية سرعة زائدة

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
كشف موقع ديلي ميل البريطاني أن محاميًا روبوتًا سيتسلم أولى قضاياه الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يدافع عن متهم في قضية سرعة زائدة، وسيقدم نصائح لموكله عبر تطبيق الهاتف الذكي مع سماعة أذن.
وبحسب الموقع البريطاني، فإن جلسة الاستماع في المحكمة في فبراير ستدخل التاريخ باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها توكيل محامٍ روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتعود تلك التقنية لشركة دون نوت باي التي تأسست في عام 2015.
وكان الطالب جوشوا براودر، وهو طالب سنة أولى في جامعة ستانفورد، أول من طور محاميًا روبوتًا في بريطانيا لمخالفات الوقوف، ثم انتقلت التقنية بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
والتقنية مصممة على شكل دردشة حيث يطرح الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل القضية.
وبحسب الديلي ميل، سيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير، وسيستمع الروبوت إلى المحادثات وتفاصيل القضية كاملة، لإبلاغ موكله بما سيقوله أمام القاضي.
وكشفت مجلة نيو ساينتست أن موقع المحكمة واسم المدعى عليه لا تزال طي الكتمان من قبل الشركة. ويظهر موقع الشركة الإلكتروني إمكانية استخدام تقنيتها في قضايا أخرى أيضًا.