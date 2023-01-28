تويتر تتيح إمكانية طعن المستخدمين على تعليق حسابهم

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قالت شركة تويتر، إنه سيكون بإمكان مستخدمي تويتر اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.
وتضع المعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر الماضي، شرط تعليق الحسابات في تويتر، في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.
وقالت شركة تويتر، إنها ستتخذ من الآن فصاعدًا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.
وتعرض إيلون ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير. لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.