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تساؤلات بشأن إفلاس المنصة

تويتر لم يدفع إيجار المقر والملاك يقاضونه

2023-01-02 الساعة 1:58
تويتر لم يدفع إيجار المقر والملاك يقاضونه
المواطن - فريق التحرير

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تلاحق الأزمات شركة تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، وكانت آخرها دعوى قضائية جديدة بسبب تأخر دفع إيجار مقر سان فرانسيسكو.

ملاك المبنى

وأقامت California Property Trust، مالكة المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لشركة تويتر دعوى قضائية على شركة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك لعدم دفعها الإيجار البالغ 136.250 ألف دولار.

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ووفقًا لتقرير لـ The Verge، الذي أوردته وكالة بلومبرج، أخطرت الشركة، تويتر، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 بأنها ستتخلف عن إيجارها للطابق 30 من مبنىHartford  الواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون 5 أيام.

دعوى قضائية

وقدم الملاك شكوى هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، وقالت California Property Trust  إن تويتر لم تمتثل للأمر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة New York Times في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، توقفت تويتر لأسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

رحلات ماسك

وتواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 ألف دولار مقابل رحلات الطيران التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في رئاسة تويتر.

خلال نفس الفترة الزمنية، نشرت تقارير أفادت أن ماسك أحضر أكثر من 6 محاميين من SpaceX لدعم الفريق القانوني لتويتر.

إفلاس الشركة

وطرحت أزمات منصة التواصل الاجتماعي تويتر المتتالية منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، احتمالية إفلاس الشركة.

وفي إطار الرد على احتمالية إفلاس الشركة، قال الرئيس التنفيذي ومالك تويتر، إيلون ماسك، إن إفلاس الشركة لم يعد وشيكًا؛ لأن النفقات أصبحت الآن تحت السيطرة. وظهر ماسك في برنامج All-in Podcast وقال: لقد وضعنا نفقات تويتر تحت السيطرة بشكل معقول.. لذا فإن الشركة لم تعد في طريقها إلى الإفلاس بعد الآن.

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