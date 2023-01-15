Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
توفي اليوم عقب وعكة صحية

تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل شايع النفيسة

2023-01-15 الساعة 2:27
تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل شايع النفيسة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

حرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي نادي الكوكب والمنتخب السعودي السابق، شايع النفيسة الذي توفي، اليوم الأحد.

وفاة شايع النفيسة

وتفاجأت الجماهير اليوم بخبر وفاة شايع النفيسة عن عمر يُناهز 61 عامًا، وأكدت تقارير تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسيصلى عليه، يوم غد الاثنين، في محافظة الخرج.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري

Img

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 198 ريالاً للجرام

ويملك شايع النفيسة مسيرة حافلة، حيث خاض 32 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 10 أهداف دولية، وكان مؤثرًا في تشكيلة الأخضر المتوجة بكأس الأمم الآسيوية.

وتألق النفيسة مع نادي الكوكب المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ولعب دورًا بارزًا في صعوده إلى الدوري السعودي، وحقق نتائج مميزة معه خلال تلك الفترة، وتلقى العديد من العروض ولكنه فضل البقاء مع ناديه.

شايع النفيسة
النفيسة

الوسط الرياضي ينعى اللاعب

وفور الإعلان عن وفاة اللاعب السابق، أصبح وسم “شايع النفيسة في ذمة الله” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، وقال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “رحِم الله اللاعب الدولي السابق النفيسة”.

وتابع وزير الرياضة تغريدته، قائلًا: “وأسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وذويه ولكل الرياضيين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: “أحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي الكوكب السابق شايع النفيسة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة شايع النفيسة
النفيسة

وعلق حساب نادي الكوكب قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعى نادي الكوكب اللاعب الدولي الكبير شايع النفيسة الذي توفي اليوم، الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة الثليماء، إلى جنة الخلد -بإذن الله”.

وكتب حساب دوري روشن السعودي: “تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق النفيسة؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

شايع النفيسة
شايع النفيسة

وتابع الإعلامي تركي العجمة: “إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. رحمة الله عليه رحمة واسعة وربط على قلوب أهله ومحبيه”، وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم موتى المسلمين والمسلمات”.

وأضاف المعلق الرياضي عامر عبدالله المري: “ارتبط اسمه مع الإنجاز والفرح الأول للكرة السعودية.. تعودنا على ذكر اسمه في حدث رياضي يخص المنتخب السعودي.. رحم الله شايع النفيسة وثبته عند السؤال وتغمده بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.. تعازينا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية