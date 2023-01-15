تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل شايع النفيسة

حرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي نادي الكوكب والمنتخب السعودي السابق، شايع النفيسة الذي توفي، اليوم الأحد.

وفاة شايع النفيسة

وتفاجأت الجماهير اليوم بخبر وفاة شايع النفيسة عن عمر يُناهز 61 عامًا، وأكدت تقارير تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسيصلى عليه، يوم غد الاثنين، في محافظة الخرج.

ويملك شايع النفيسة مسيرة حافلة، حيث خاض 32 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 10 أهداف دولية، وكان مؤثرًا في تشكيلة الأخضر المتوجة بكأس الأمم الآسيوية.

وتألق النفيسة مع نادي الكوكب المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ولعب دورًا بارزًا في صعوده إلى الدوري السعودي، وحقق نتائج مميزة معه خلال تلك الفترة، وتلقى العديد من العروض ولكنه فضل البقاء مع ناديه.

الوسط الرياضي ينعى اللاعب

وفور الإعلان عن وفاة اللاعب السابق، أصبح وسم “شايع النفيسة في ذمة الله” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، وقال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “رحِم الله اللاعب الدولي السابق النفيسة”.

وتابع وزير الرياضة تغريدته، قائلًا: “وأسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وذويه ولكل الرياضيين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: “أحر التعازي وصادق المواساة، في وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي الكوكب السابق شايع النفيسة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق حساب نادي الكوكب قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعى نادي الكوكب اللاعب الدولي الكبير شايع النفيسة الذي توفي اليوم، الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة الثليماء، إلى جنة الخلد -بإذن الله”.

وكتب حساب دوري روشن السعودي: “تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق النفيسة؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتابع الإعلامي تركي العجمة: “إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. رحمة الله عليه رحمة واسعة وربط على قلوب أهله ومحبيه”، وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم موتى المسلمين والمسلمات”.

وأضاف المعلق الرياضي عامر عبدالله المري: “ارتبط اسمه مع الإنجاز والفرح الأول للكرة السعودية.. تعودنا على ذكر اسمه في حدث رياضي يخص المنتخب السعودي.. رحم الله شايع النفيسة وثبته عند السؤال وتغمده بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.. تعازينا”.