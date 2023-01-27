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بعدما حُظر من المنصة لعامين بسبب خطاب الكراهية

تويتر يرفع الحظر عن حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت

2023-01-27 الساعة 6:54
تويتر يرفع الحظر عن حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت
المواطن - فريق التحرير

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فعَّل موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حساب كانغانا رانوت نجمة بوليوود، بعدما حُظر من المنصة لعامين بسبب انتهاك الممثلة سياسة موقع التواصل المرتبطة بمناهضة خطاب الكراهية.

التفاصيل

وبذلك، تنضم الممثلة الهندية البالغة 35 عاماً إلى آلاف الأشخاص الذين استطاعوا بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر الفائت، العودة إلى تويتر بعدما كانوا مُنعوا من استخدام حساباتهم.

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وغرّدت رانوت عبر حسابها الثلاثاء: مرحباً جميعاً، من الجيد أن أعود إلى المنصة، قبل إطلاقها سلسلة من التغريدات تنتقد فيها المجال السينمائي الهندي واصفةً إياه بأنه مهووس بالمال

وأثارت الممثلة الحاصلة على جائزتين عن دوريها في كل من «كوين» عام 2014 وتانو ويدس مانو ريتورنز عام 2015، الجدل مرات عدة.

وفي مايو 2021، حظرت من استخدام حسابها في تويتر بعدما وصفت ماماتا بانيرجي، وهي شخصية معارضة لرئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي الذي تُظهر الممثلة دعماً كبيراً له، بالوحش

وسبق لكانغانا رانوت أن هاجمت أيضاً المغنية ريهانا عقب تغريد الأخيرة عن احتجاجات كبيرة أطلقها المزارعون في الهند، ووصفت نجمة البوب بالحمقاء والمزارعين بالإرهابيين.

 

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