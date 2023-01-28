تويتر يسمح لمستخدميه بـ الطعن على تعليق حساباتهم

أعلنت شركة تويتر، أنه يمكن للمستخدمين، اعتبارًا من الأول من فبراير، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ضوابط تعليق الحسابات

وتؤكد المعايير الجديدة التي أقرّتها شركة تويتر، والتي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر؛ أنه لن يتم تعليق الحسابات على “تويتر” إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

إجراءات أقل حدة

وأوضحت شركة تويتر، أنها ستتخذ من الآن فصاعدًا إجراء أقلّ حدّة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحدّ من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.