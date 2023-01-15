تويتر يقتبس ميزة من ميكروسوفت وورد

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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك تويتر، عن إضافة ميزة جديدة لمنصة التغريدات بعد شرائه لها، وهي إمكانية تنسيق النص في التغريدات، أسوة بالموجودة في مايكروسوفت وورد.
وكتب ماسك عبر تغريدة له: سنضيف أيضًا ميزات تنسيق بسيطة، مثل الخط الداكن، والتسطير، وحجم الخط في وقت لاحق من هذا الربع من العام الحالي.
وأوضح ماسك أن الغرض من الميزة الجديدة، هو السماح للأشخاص بنشر صيغة طويلة عبر تويتر، بدلًا من إجبارهم على استخدام موقع ويب آخر، وسيستمر تويتر في التوصية بالإيجاز في التغريدات.
وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ على منصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
وبعد الاستحواذ على الشركة، غير ماسك عمليات الشركة اليومية، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين في تويتر الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي المنصة.