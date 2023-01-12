تويتر يكشف سبب بيع بيانات 400 مليون مستخدم

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أعلن موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن علمه بوجود تقارير تفيد ببيع بيانات مستخدميه، موضحًا في بيانه، أن عمليات بيع بيانات المغردين تمت عبر الإنترنت.
وأجرى “تويتر” تحقيقًا داخليًا، توصلت نتائجه إلى أنه ما من دليل على أن البيانات التي بيعت على الإنترنت، حدثت نتيجة استغلال ضعف الأنظمة الإلكترونية في التطبيق، وإنما البيانات المبيعة كانت جزءًا من بيانات متاحة للعامة، عبر مصادر متعددة في الإنترنت.
وكانت الشركة أفادت بأن بيانات 5.4 ملايين حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.
وذكر موقع تويتر في منشور على مدونة، أن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى “لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، ولا بأي حادثة جديدة”.
وفي ديسمبر، زعمت تقارير إعلامية، أن شخصًا ما أمكنه الوصول إلى أكثر من 400 مليون بريد إلكتروني وأرقام هواتف لمستخدمين مرتبطين بـ”تويتر”، وأن البيانات قد سُربت من خلال الثغرة الأمنية نفسها التي اكتُشفت في يناير 2022.