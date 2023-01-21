تويتر يمر بأزمة تأخير سداد الفائدة المستحقة

أصبحت فاتورة شراء إيلون ماسك لشركة تويتر مستحقة قريبًا، حيث يواجه الملياردير خيارات بغيضة في التعامل مع كومة الديون الهائلة على الشركة، بدءًا من إجراءات إعلان الإفلاس إلى بيع أسهم تسلا مرة أخرى الذي سيكون مكلفًا.

أقساط الفائدة

وقال ثلاثة أشخاص، كانوا قريبين من صفقة شراء موقع تويتر التي نفذها رجل الأعمال، إن القسط الأول من مدفوعات الفائدة على الدين الذي بلغ 13 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ قد تكون مستحقة في نهاية يناير الحالي، ويعني هذا الدين أن الشركة يجب أن تدفع نحو 1.5 مليار دولار على شكل دفعات فائدة سنوية.

ومول إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس، صفقته البالغة 44 مليار دولار لجعل تويتر شركة خاصة عبر تأمين هذا الدين الضخم من مجموعة مصارف بقيادة كل من مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا وباركليز وميتسوبيشي. ووضعت شركة تويتر الديون البالغة قيمتها 13 مليار دولار على مسؤوليتها، دون أي ضمان شخصي من قبل ماسك.

خفض التكاليف

وسارع ماسك إلى خفض التكاليف، مثل تسريح نصف موظفي الشركة، بالإضافة إلى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، كإطلاق خدمة الاشتراك تويتر بلو.

كانت الموارد المالية السيئة للشركة، حيث تكبدت خسارة قدرها 221 مليون دولار في 2021 قبل عملية الاستحواذ وقال ماسك إن الإيرادات انخفضت منذ ذلك الحين، قد دفعت بالمالك الجديد إلى إثارة احتمالية انهيار الشركة وإعلان إفلاسها.

اختبار حاسم

تعد الطريقة التي يتعامل بها ماسك مع دفعة الفائدة القريبة اختبارًا حاسمًا لقيادته شركة تويتر، التي اتسمت حتى الآن بالفوضوية ما أدى إلى نفور الشركات المعلنة عليها.

في حال لم تسدد تويتر دفعة الفائدة الأولى، ستنضم حينها إلى ناد صغير لكنه سيئ السمعة يضم شركات يطلق عليها متداولو الديون اسم “إن سي أيه أيه”، وهو اختصار لعبارة “لا قسائم مدفوعات على الإطلاق”، أي أنها لا تدفع مدفوعات الفائدة الدورية المستحقة عليها، الذي يشمل شركة هيرتز الأمريكية لتأجير السيارات ومجموعة وايركارد الألمانية للمدفوعات.

إعلان الإفلاس

من المحتمل أن يؤدي هذا التخلف عن سداد الديون إلى إعلان إدارة تويتر إفلاسها، وعندها ستبدأ المحاكم الأمريكية عملية بيروقراطية ومكلفة لإعادة هيكلة ديون الشركة.

وقد يتجنب ماسك هذا المصير من خلال تسوية الفائدة من احتياطيات تويتر النقدية الآخذة في التناقص أو بيع مزيد من أسهم الشركة لتمويل المدفوعات، وكلا الخيارين مر. وقال ماسك إن للشركة مركزًا نقديًا يبلغ نحو مليار دولار. كما حذر من أن صافي تدفقاتها النقدية الخارجة قد يبلغ نحو ستة مليارات دولار العام المقبل وذلك دون وجود تدابير إضافية لتوفير التكاليف.