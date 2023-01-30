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للسماح للمستخدمين باختيار مستقبلي رسائلهم

تيك توك توسع نطاق تبادل الرسائل

2023-01-30 الساعة 10:51
تيك توك توسع نطاق تبادل الرسائل
المواطن - فريق التحرير

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أقدمت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك على توسيع نطاق إعدادات الرسالة المباشرة دي.إم لكي تتيح للمستخدمين اختيار الأشخاص الذين يريدون أن يستقبلوا رسائلهم.

خيارات

وتسمح المنصة حالياً بخيارات: الجميع أو أصدقاء مقترحون أو المتابعون المشتركون أو الأشخاص الذين ترسل لهم رسائل أو لا أحد. وقبل هذا التحديث كان يمكن لمستخدمي تيك توك تحديد المستخدمين الآخرين كأصدقاء أو موصى بهم حتى يمكنهم تبادل الرسائل معهم عبر المنصة.

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وكشف موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن موقع ذا إنفورمشن كان أول من رصد هذا التغيير.

وشرح موقع شركة تيك توك التحديث بالقول، إنه إذا اختار المستخدم خيار الجميع فهذا يعني أن أي شخص يستطيع إرسال رسالة مباشرة إليه.

وستظهر الرسائل الواردة من الأصدقاء المشتركين أو الأشخاص الذين يتابعهم في صندوق الوارد الخاص به، أما الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا يتابعهم فتظهر في قسم “طلبات الرسائل”، بحيث يمكنه إما قبولها أو حذفها أو الإبلاغ عن هذه الرسائل.

الأصدقاء الموصى بهم

وإذا اختار المستخدم خيار أصدقاء مقترحين فهذا يعني أن الأصدقاء الموصى بهم بما في ذلك أصدقاء فيسبوك، أو المسجلين على قوائم الاتصال الهاتفي يمكنهم إرسال رسالة مباشرة إليه.

ويعني خيار “أصدقاء مشتركون” أن أي شخص يتابع المستخدم أو يتابعه المستخدم يستطيع إرسال رسالة مباشرة.

أما خيار “لا أحد” فيعني أن المستخدم لن يتلقى أي رسائل مباشرة من أي أحد.

ولفتت منصة تيك توك إلى أن المستخدم يستطيع الوصول إلى تاريخ الرسائل في صندوق الوارد، لكنه لا يستطيع استقبال رسائل مباشرة جديدة في هذه المحادثات.

 

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