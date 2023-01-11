تيك توك يضرب منافسيه بالإعلانات الرخيصة 

يقدم تيك توك أسعارًا إعلانية أرخص من منصات الوسائط الاجتماعية المنافسة، حيث يتحرك تطبيق الفيديو سريع النمو للاستيلاء على حصة أكبر من سوق الإعلانات الرقمية وسط تباطؤ في الإنفاق عبر الإنترنت.

وقال المعلنون لصحيفة فاينانشيال تايمز إن مقدارًا متزايدًا من الإنفاق الإعلاني قد انتقل من منصات مثل تويتر وميتا إلى Tik Tok بسبب انخفاض التكاليف ومستويات المشاركة الأفضل.

ثورة تيك توك في السوشيال ميديا

وأحدث تطبيق تيك توك المملوك لشركة ByteDance الصينية، ثورة في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة حيث نما بسرعة إلى أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.



وتُظهر الأرقام التي نشرتها وكالة الإعلام Vayne rMedia التي تتخذ من نيويورك مقراً لها منذ عام 2022 أن تكلفة الحصول على 1000 ظهور من إعلانات الفيديو على TikTok تقارب نصف سعر الريلز في إنستقرام كما أنها أرخص بمقدار الثلث، و62% من سناب شات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإعلانات على TikTok في الربع الأخير من العام الماضي، حيث زاد أفضل 1000 معلن في الولايات المتحدة من إنفاقهم على منصة الفيديو بنسبة 66% إلى 467 مليون دولار من سبتمبر إلى أكتوبر من عام 2022.

وظهر تيك توك بسرعة كمكان لإشراك المستهلكين الجدد والشباب، مما دفع المنافسين إلى إطلاق عروض الفيديو القصيرة الخاصة بهم مثل Instagram’s Reels ريلز إنستقرام و YouTube’s Shorts يوتيوب شوترز.

مخاوف أمنية

ومع ذلك، ينتاب القلق الكثيرين بشأن مخاوف أمنية من التجسس وعدم الامتثال للوائح الخصوصية.

كما أن بعض العلامات التجارية والمعلنين أعربوا عن مخاوف من أن بعض المبدعين لا يكشفون عما إذا كانت مقاطع الفيديو هي شراكات مدفوعة أم لا، وهو أمر مخالف للوائح المملكة المتحدة.