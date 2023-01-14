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بسبب هدف برونو فيرنانديز المثير للجدل

تين هاج يستفز مانشستر سيتي: أقدر حيرتهم !

2023-01-14 الساعة 7:51
تين هاج يستفز مانشستر سيتي: أقدر حيرتهم !
المواطن - محمد سمعه

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استفز الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، خصمه فريق مانشستر سيتي بعد خسارة الأخير في ديربي مدينة مانشستر عصر اليوم في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وكان لاعبو السيتي اعترضوا على الهدف الأول الذي سجله البرتغالي برونو فيرنانديز في شباك مان سيتي حيث طالبوا الحكم بإلغائه بسبب تداخل اللاعب ماركوس راشفورد في الهدف وهو كان في حالة تسلل.

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وعلق تين هاج على تصرف لاعبي مانشستر سيتي قائلًا: ” الهدف سليم لأن ماركوس راشفورد لم يلمس الكرة ولم يتداخل في اللعبة، برونو فيرنانديز جاء من الخلف وسجل الكرة هدفًا، أتفهم تمامًا حيرة واعتراض لاعبي السيتي”.

وأضاف مدرب اليونايتد: ” كان من المهم الفوز على مان سيتي، وقدمنا أداء جيدًا، أنا سعيد للغاية”.

وتابع تين هاج: ” روح لاعبي اليونايتد كانت عالية وهي السبب في تحويل تأخرنا لفوز، أنا سعيد بمستوى الفريق”.

مانشستر يونايتد يعود

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا من قبل لاعبي مان يونايتد، الذين تسيدوا معظم مجريات الشوط الأول ولكن دون إحراز أي أهداف، لينتهي الشوط الأول من ديربي مدينة مانشستر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن جاك جريليش من إحراز الهدف الأول لـ مان سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين.

هدف برونو فيرنانديز في مانشستر سيتي
برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه في شباك مان سيتي

وظل مان يونايتد يضغط هجوميًا حتى تمكن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من إحراز هدف التعادل لـ اليونايتد بالدقيقة الـ78 وسط اعتراض من لاعبي مان سيتي بسبب اعتقادهم أن ماركوس راشفورد الذي كان متسللًا تداخل في لعبة الهدف.

واحتسب الحكم هدف برونو فيرنانديز لتُصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعند حلول الدقيقة الـ83 تمكن اللاعب ماركوس راشفورد من إحراز الهدف الثاني لليونايتد من عرضية أرضية رائعة من اللاعب الأرجنتيني جارينشو.

هدف برونو فيرنانديز في مانشستر سيتي
هدف برونو فيرنانديز في مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وصيفًا

وحافظ مانشستر يونايتد على فوزه ليُصبح رصيده 38 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

ماركوس راشفورد

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