ثروات المملكة الطبيعية تقدر بـ 34 تريليون دولار

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قال الباحث الاقتصادي والسياسي جهاد العبيد، إن ثروات المملكة الطبيعية تقدر بحسب دراسات بـ 34 تريليون دولار، وبالتالي هذا يسهم بفتح السوق أمام العديد من الشركات للاستثمار بالمملكة.
فيديو | الباحث الاقتصادي والسياسي جهاد العبيد لـ #هنا_الرياض:قد يهمّك أيضاً
ثروات المملكة الطبيعية تقدر بحسب دراسات بـ 34 تريليون دولار pic.twitter.com/7Q5L5ZUQmV
— هنا الرياض (@herealriyadh) January 10, 2023
وأوضح العبيد في مداخلة له مع برنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية”، أن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمنصات عالمية وفرصة للعاملين في العديد من القطاعات، وهو ما ظهر جليًا في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، والذي أصبح فرصة للتعريف بثروات ورؤية المملكة.
وأشار العبيد إلى فخامة المؤتمر الذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ممثلين وهيئات ومسؤولين ومتحدثين من مختلف أنحاء العالم، يعكس أهمية المؤتمر وما يمكن أن يضيفه لقطاع التعديل
أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين هي الدمج بين تلبية الطلب المتزايد على المعادن والتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.
فيديو | الباحث الاقتصادي والسياسي جهاد العبيد لـ #هنا_الرياض:
من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين هي الدمج بين تلبية الطلب المتزايد على المعادن والتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة pic.twitter.com/VDBmRY8REq
— هنا الرياض (@herealriyadh) January 10, 2023
انطلقت، أمس الثلاثاء، في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.