ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب

قدمت منظمة ويستلبلور أيد “مساعدة المسربين” غير الهادفة للربح شكاوى ضد منصة التواصل الاجتماعي تويتر أمام وزارة العدل هيئة الاتصالات الاتحادية المعنية بتنظيم ورقابة قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.

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وأعرب مهندس سابق في تويتر عن قلقه من برنامج داخلي يسمح للموظفين بنشر تغريدات على أي حساب في المنصة.

وأفادت المنظمة في الشكوى أن عميلنا لديه اعتقاد مقبول بأن الدليل في هذا الكشف الذي قدمه يظهر انتهاكات قانونية من جانب تويتر.

ووفقًا للمهندس، فإن وجود هذا البرنامج يعني أن بيانات تويتر الموجهة إلى المستخدمين والمستثمرين إما غير حقيقية أو مضللة أو الاثنين معًا.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مقابلة مع المهندس مسرب هذه الاتهامات، قال: إن تويتر أنشأت برنامج جاد مود لكي تتيح لموظفيها نشر تغريدات لحساب بعض المعلنين.

كما قدّر أحد موظفي تويتر عدد الموظفين الذين لهم حق الوصول إلى هذا البرنامج الذي عرف في وقت من الأوقات باسم جاد مود بحوالي 4000 موظف.