Icon

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التسجيل في الشوطين الإضافيين

ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2023-01-27 الساعة 2:04
ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، ليعبر إلى دور الأربعة في البطولة.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وكان أتلتيكو مدريد بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة الـ19.

قد يهمّك أيضاً
Img

التجارة تستدعي 36 دراجة كاواساكي خشية وقوع حادث

Img

ختام فعالية نقوش العقير بأكثر من 60 ألف زائر

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأتلتيكو بهدف دون رد.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رودريغو هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ80.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل ريال مدريد الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ104 من الشوط الإضافي الأول، ثم عزز البرازيلي فينسيوس جونيور من فوز الريال محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 120.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، يصعد ريال مدريد إلى دور نصف النهائي رفقة أندية برشلونة وأوساسونا وأتلتيك بيلباو.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...
أخبار رئيسية

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...

أخبار رئيسية
أغرب عملية سرقة في 2023
غرائب

أغرب عملية سرقة في 2023

غرائب
معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...
السعودية اليوم

معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...

السعودية اليوم
النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية
الرياضة

النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية

الرياضة
حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...
السعودية اليوم

حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...

السعودية اليوم
حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...
السعودية اليوم

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...

السعودية اليوم
منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...
الرياضة

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم