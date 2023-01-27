ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

انتهت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، ليعبر إلى دور الأربعة في البطولة.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وكان أتلتيكو مدريد بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة الـ19.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأتلتيكو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رودريغو هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ80.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل ريال مدريد الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ104 من الشوط الإضافي الأول، ثم عزز البرازيلي فينسيوس جونيور من فوز الريال محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 120.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، يصعد ريال مدريد إلى دور نصف النهائي رفقة أندية برشلونة وأوساسونا وأتلتيك بيلباو.