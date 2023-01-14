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في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

ثلاثية تحسم الفوز لـ برايتون ضد ليفربول

2023-01-14 الساعة 9:02
ثلاثية تحسم الفوز لـ برايتون ضد ليفربول
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول، مساء اليوم السبت، بفوز فريق برايتون بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

برايتون ضد ليفربول

وكان الشوط الأول، شهد تعادلًا سلبيًا بين الفريقين.

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حقيقة انتقال ماركو رويس للنصر

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي برايتون عن أنيابه الهجومية ليُحرز اللاعب الإنجليزي سولومون مارش هدفين في الدقيقتين الـ46 والـ53 من عمر المباراة.

وعند حلول الدقيقة الـ82 أضاف الإنجليزي داني ويلبيك ثالث الأهداف لـ فريق برايتون بمهارة فائقة.

وبعد نهاية مباراة برايتون ضد ليفربول، أصبح رصيد برايتون 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.

برايتون ضد ليفربول

بقية مباريات الجولة الـ20

وتُستكمل مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” تشيلسي ضد كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، آرسنال ضد توتنهام هوتسبير”.

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، بدأت أمس بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

برايتون ضد ليفربول

وفي مباريات اليوم السبت، فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، بينما فاز ساوثهامبتون على نادي إيفرتون بثنائية مقابل هدف، أما نوتنجهام فورست ففاز على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد.

بينما تُقام حاليًا مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الجولة العشرين.

برايتون ضد ليفربول

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