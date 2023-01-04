ثلاثية تحسم الفوز لـ مان يونايتد ضد بورنموث

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد بورنموث، مساء الثلاثاء، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من مانشستر يونايتد أسفر عن الهدف الأول للبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الـ23.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتفوق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، من عمر مباراة مان يونايتد ضد بورنموث، واصل مانشستر يونايتد هجومه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي لوك شو في الدقيقة الخمسين.
ثم قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 4 دقائق، أضاف الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثالث، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز.
وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وكانت مباريات الثلاثاء في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل آرسنال مع نيوكاسل يونايتد وفوز برايتون على إيفرتون برباعية مقابل هدف، بينما فاز فولهام على ليستر سيتي بهدف دون رد.
وتتواصل مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء بإقامة مباريات “ساوثهامبتون ضد نوتنجهام فورست، ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد، أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير”.
بينما تُختتم مباريات الجولة الـ19 غدًا الخميس بإقامة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.