ثلاثية لـ الأهلي ضد سموحة تصعد به لنهائي كأس مصر

انتهت مباراة الأهلي ضد سموحة، قبل قليل بفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف وصعوده لنهائي كأس مصر موسم 2021/2022.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي سريع من الأهلي، أسفر عن الهدف الأول للاعب أحمد عبدالقادر في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من الحارس الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

الأهلي ضد سموحة

وواصل الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أخطاءه ليهدي الهدف الثاني لـ الأهلي الذي سجله اللاعب حمدي فتحي من تصويبة قوية لم يتمكن الهاني سليمان من صدها لتُصبح النتيجة بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الأول، هدفين دون رد لمصلحة الأهلي.

واستمر تألق الأهلي هجوميًا، ليُضيف اللاعب محمود عبدالمنعم ” كهربا” الهدف الثالث لـ الأهلي بالدقيقة الـ37.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين، بتفوق الأهلي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء الأهلي ليستغل سموحة الفرصة ويتحصل على ركلة جزاء، سددها اللاعب حسام حسن في الدقيقة الـ92.

وبتلك النتيجة يصعد الأهلي لنهائي كأس مصر موسم 2021/2022، حيث سيواجه نادي بيراميدز المتأهل بالأمس على حساب نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت مباراة الأهلي ضد سموحة، أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

مواجهة قوية السبت المقبل

جدير بالذكر أن الأهلي، يستعد لمواجهة نادي الزمالك في الدوري المصري مساء السبت المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.