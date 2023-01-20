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بعد فترة طويلة من الجفاف وانحباس الأمطار

ثلوج تونس تعلق الدراسة

2023-01-20 الساعة 12:48
ثلوج تونس تعلق الدراسة
المواطن - فريق التحرير

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سقطت الثلوج في مناطق غربي تونس، بعد فترة طويلة من الجفاف وانحباس الأمطار، ما دفع السلطات إلى إعلان قرارها، أمس، وقف الدروس.

سقوط الثلوج

وشهدت مناطق عدة في المعتمديات والمرتفعات بولاية جندوبة التونسية في المناطق الغربية المتاخمة للحدود الجزائرية تساقطًا للثلوج منذ الأربعاء، تسببت في تعطل حركة السير.

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كما شهدت مناطق في تونس انخفاضًا في درجات الحرارة، وبداية تساقط الأمطار، بعد انحباس استمر لفترات طويلة، تسبب في جفاف وتقلص في المخزون المائي بالسدود إلى مستويات غير مسبوقة.

وأعلنت سلطات الولاية في جندوبة واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عن وقف الدروس في معتمدية عين دراهم، وفي المرتفعات بسبب تراكم الثلوج، كما أعلن الحرس الوطني انقطاع الطريق، التي تربط بين عين دراهم والمدينة المجاورة طبرقة، بسبب تراكم الثلوج.

وكشف المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي عن التحول إلى اللون البرتقالي، وهي درجة إنذار مصنفة قبل الأخيرة، والقصوى باللون الأحمر، وأشار إلى تواصل تساقط الثلوج، ما يعني درجة إنذار عالية، وخطرًا متوقعًا خصوصًا بالنسبة لمستعملي الطريق.

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