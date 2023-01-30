ثنائية تُهدي النقاط الـ3 لـ الزمالك ضد فيوتشر

انتهت مباراة الزمالك ضد فيوتشر، مساء الأحد بفوز نادي الزمالك بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الزمالك ضد فيوتشر

وبدأ نادي الزمالك المباراة، ضاغطًا بكل قوة ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ14، ثم تعادل اللاعب مروان محسن لنادي فيوتشر بالدقيقة الـ24.

وواصل نادي الزمالك، ضغطه ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد فيوتشر، بتقدم نادي الزمالك بهدفين لهدف.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني ليفوز الزمالك ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي فيوتشر عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 اليوم الاثنين، بلقاء بين غزل المحلة والبنك الأهلي ينطلق في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج الجولة الـ16

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري انطلقت الجمعة الماضية بتعادل بين أسوان وطلائع الجيش بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الإسماعيلي على الداخلية بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل المقاولون العرب بدون أهداف أمام نادي الاتحاد السكندري.

وفي مباراة أول أمس السبت، فاز فاركو على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، وفي مباريات أمس الأحد، فاز سموحة على إنبي بهدفين دون رد، وفاز الزمالك على فيوتشر وتعادل بيراميدز مع نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق.