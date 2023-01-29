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الاتحاد حقق لقب السوبر للمرة الأولى بتاريخه

ثنائية حمدالله تمنحه لقب رجل مباراة نهائي السوبر السعودي

2023-01-29 الساعة 11:02
ثنائية حمدالله تمنحه لقب رجل مباراة نهائي السوبر السعودي
المواطن - محمد سمعه

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حصد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، لقب رجل المباراة النهائية لـ كأس السوبر السعودي، بعد أن سجل هدفين في شباك نادي الفيحاء مساء اليوم الأحد.

وسلم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حمدالله جائزة رجل المباراة.

نهائي السوبر السعودي

وأصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

جدير بالذكر أن حمدالله كان سجل ثنائية العميد في الدقيقة الثانية من عمر الشوطين الأول والثاني، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحقق الاتحاد أول لقب في تاريخه في بطولة السوبر السعودي في النسخة التاسعة من عمر المسابقة.

الاتحاد والفيحاء - حمدالله

وكان الاتحاد صعد لـ نهائي السوبر السعودي متفوقًا على النصر بثلاثية لهدف في دور نصف النهائي، بينما صعد الفيحاء على حساب نادي الهلال.

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