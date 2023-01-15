ثنائية لـ الهلال ضد العدالة تصعد به لوصافة دوري روشن

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انتهت مباراة الهلال ضد العدالة قبل قليل، بفوز نادي الهلال بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
"ثنائية زرقاء في الملز"⚽🔵
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_العدالة | #SSC pic.twitter.com/kZmOGUKT1bقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023
وبدأت مباراة الهلال والعدالة بشكل سريع، وهدد الزعيم بخطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.
وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنه أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك،
وكاد سعود عبدالحميد يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الهلال ضد العدالة، نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول عبر سالم الدوسري في الدقيقة الـ66 من ركلة جزاء.
ثم أضاف اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني لـ الزعيم بالدقيقة الـ73.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 29 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نادي العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير”.
وتنطلق مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتي العدالة والباطن و ” الاتحاد ضد الفيحاء”.