Icon

طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني Icon أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية Icon إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي Icon انهيار أسواق الكمبيوتر الشخصي حول العالم Icon تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد Icon لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي Icon 20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على 4 مناطق Icon احضر قبل السادسة مساءً وادخل ونتر وندر لاند مجانًا Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري

ثنائية لـ الهلال ضد العدالة تصعد به لوصافة دوري روشن

2023-01-15 الساعة 8:28
ثنائية لـ الهلال ضد العدالة تصعد به لوصافة دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الهلال ضد العدالة قبل قليل، بفوز نادي الهلال بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

الهلال ضد العدالة

وبدأت مباراة الهلال والعدالة بشكل سريع، وهدد الزعيم بخطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.

وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنه أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك،

وكاد سعود عبدالحميد يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سعود عبدالحميد - الهلال والعدالة

الهلال يفوز بثنائية

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الهلال ضد العدالة، نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول عبر سالم الدوسري في الدقيقة الـ66 من ركلة جزاء.

ثم أضاف اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني لـ الزعيم بالدقيقة الـ73.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 29 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نادي العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير”.

وتنطلق مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتي العدالة والباطن و ” الاتحاد ضد الفيحاء”.

سالم الدوسري - الهلال والعدالة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية