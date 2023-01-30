ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس

انتهت مباراة نابولي ضد روما، مساء الأحد بفوز نابولي بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

نابولي ضد روما

وكان النيجيري فيكتور أوسمين سجل الهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ17.

وانتهى الشوط الأول بتفوق نابولي على روما، بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب ستيفان شعراوي هدف التعادل لـ روما في الدقيقة الـ75.

ونجح نابولي بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ86.

ميلان يتراجع في الترتيب

وانتهت مباراة نابولي ضد روما، بفوز نابولي ليُصبح رصيده 53 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي روما عند 37 نقطة في المركز السادس، أما نادي ميلان فتراجع من المركز الرابع للخامس، بعد نهاية مباريات الأحد.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي بدأت الجمعة الماضية بفوز بولونيا على سبيزيا بهدفين دون رد، وفوز ساليرنيتانا على ليتشي بهدفين مقابل هدف، وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل تورينو مع إمبولي بهدفين لكل فريق، وفاز إنتر ميلان على كريمونيزي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز أتالانتا على سامبدوريا بهدفين دون رد.

وفي مباريات أمس أحد، خسر ميلان أمام ساسولو بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز مونزا على يوفنتوس بهدفين دون رد، بينما تعادل لاتسيو مع فيورنتينا بهدف لكل فريق، بينما فاز نابولي على روما.