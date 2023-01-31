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مخاوف من خطورتها على السكان

ثيران هائجة تركض في شوارع مكة

2023-01-31 الساعة 3:29
ثيران هائجة تركض في شوارع مكة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول- عبر مواقع التواصل – ثورين هائجين يركضان في أحد شوارع مكة المكرمة، ما أدى إلى إثارة الخوف والفزع بين المارة وتوقف سير المركبات خوفًا من خطورتها.

وعلق المهتم بالحياة الفطرية والناطق باسم جمعية “رحمة” للرفق بالحيوان حمزة الغامدي على هذا الفيديو قائلًا إنه “بغض النظر عن ظروف الحادثة وأسبابها وتفاصيلها، فإن الموقف خطير جدًا”، مقترحًا إيجاد وحدة خاصة بالسيطرة على الحيوانات السائبة حتى يتم الاتصال بها في مثل هذه المواقف.

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حوادث خطيرة

وأضاف لقناة “العربية”، أن هذه المواشي السائبة داخل النطاق العمراني قد تتسبب في حوادث خطيرة قد تصل حتى لإزهاق الأرواح البشرية أو الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأشار “طالما شاهدنا آثار الاصطدام بالإبل في الطرق السريعة، وكم تسببت في وفيات وإصابات خطيرة وتلف للسيارات، مما دعا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى فرض غرامات مالية على ملاك المواشي السائبة تصل إلى 10 آلاف ريال”.

ترقيم الإبل

ولفت إلى أن الوزارة ألزمت أيضًا ملاك الإبل بترقيم إبلهم بالمايكروشيب حتى يميز كل حيوان عن الآخر عبر الرقم التسلسلي الخاص به”، موضحًا أنه في المرحلة التالية سيتم إلزام ملاك باقي المواشي والحيوانات، حتى الحيوانات الأليفة، بذلك.

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