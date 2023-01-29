جائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم بنهائي السوبر السعودي

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر السعودي، عن تقديم جائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم في المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز والتتويج بالبطولة.
وكشف حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن آلية اختيار اللاعب الفائز بجائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم، وتصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.
ويتوج بالجائزة لاعب من الفريق الفائز في المباراة، أو للاعب الأكثر تهديفًا في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، وفي حالة تساوي عدد الأهداف لأكثر من لاعب؛ تُمنح جائزة شايع النفيسة لآخر لاعب سجل هدفًا لمصلحة فريقه.
وفي حالة امتداد المباراة النهائية لركلات الترجيح، يتم منح الجائزة لآخر لاعب مسجل من الفريق الفائز باللقب، وفي حال ضياع آخر ركلة، يتم منح الجائزة لحارس مرمى الفريق.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن توجيه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتخصيص دخل نهائي كأس السوبر السعودي، لأسرة النفيسة، تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه في مسيرته.
وتوفي نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي السابق، شايع النفيسة، شهر يناير الجاري، عن عمر يُناهز 61 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية.