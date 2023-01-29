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تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء

جائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم بنهائي السوبر السعودي

2023-01-29 الساعة 6:03
جائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم بنهائي السوبر السعودي
المواطن - مروة نبيل

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر السعودي، عن تقديم جائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم في المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء اليوم.

نهائي السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر السعودي، وسط منافسة قوية لتقديم أداء مميز والتتويج بالبطولة.

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مباراة كأس السوبر السعودي
مباراة اليوم – المصدر @SaudiSuperCup

جائزة شايع النفيسة

وكشف حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن آلية اختيار اللاعب الفائز بجائزة شايع النفيسة للاعب الحاسم، وتصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.

ويتوج بالجائزة لاعب من الفريق الفائز في المباراة، أو للاعب الأكثر تهديفًا في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، وفي حالة تساوي عدد الأهداف لأكثر من لاعب؛ تُمنح جائزة شايع النفيسة لآخر لاعب سجل هدفًا لمصلحة فريقه.

وفي حالة امتداد المباراة النهائية لركلات الترجيح، يتم منح الجائزة لآخر لاعب مسجل من الفريق الفائز باللقب، وفي حال ضياع آخر ركلة، يتم منح الجائزة لحارس مرمى الفريق.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

تخصيص دخل النهائي لأسرة النفيسة

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن توجيه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتخصيص دخل نهائي كأس السوبر السعودي، لأسرة النفيسة، تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه في مسيرته.

وتوفي نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي السابق، شايع النفيسة، شهر يناير الجاري، عن عمر يُناهز 61 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية.

شايع النفيسة
النفيسة

 

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