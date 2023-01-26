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ضمن منافسات الدور نصف النهائي

جائزة لأفضل لاعب في مباريات كأس السوبر السعودي

2023-01-26 الساعة 4:30
جائزة لأفضل لاعب في مباريات كأس السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر السعودي عن تقديم جائزة لأفضل لاعب في مباراتي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بجانب المواجهة النهائية.

50 ألف ريال لأفضل لاعب

وأوضح حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم جائزة مالية تبلغ 50 ألف ريال لأفضل لاعب، في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

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وتضم أعضاء لجنة التحكيم لجائزة أفضل لاعب في مباريات النسخة الحالية من البطولة، كلاً من؛ صالح الداوود، عبدالوهاب الحربي، ناصر لارغيت وخالد الفرحان، بالإضافة إلى سعد الشهري.

أفضل لاعب في كأس السوبر السعودي
تفاصيل جائزة أفضل لاعب – المصدر @SaudiSuperCup

مباريات كأس السوبر السعودي

وتنطلق منافسات كأس السوبر عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويلعب الاتحاد ضد النصر عند التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

ومن المقرر أن يلعب الفريقان الفائزان مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

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