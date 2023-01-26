جائزة لأفضل لاعب في مباريات كأس السوبر السعودي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر السعودي عن تقديم جائزة لأفضل لاعب في مباراتي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بجانب المواجهة النهائية.

50 ألف ريال لأفضل لاعب

وأوضح حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم جائزة مالية تبلغ 50 ألف ريال لأفضل لاعب، في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتضم أعضاء لجنة التحكيم لجائزة أفضل لاعب في مباريات النسخة الحالية من البطولة، كلاً من؛ صالح الداوود، عبدالوهاب الحربي، ناصر لارغيت وخالد الفرحان، بالإضافة إلى سعد الشهري.

مباريات كأس السوبر السعودي

وتنطلق منافسات كأس السوبر عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويلعب الاتحاد ضد النصر عند التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان الفائزان مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.