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موضحًا موقف ألفارو وروسي من المشاركة

جارسيا: مواجهة الغد صعبة والاتحاد منافس قوي

2023-01-25 الساعة 5:04
جارسيا: مواجهة الغد صعبة والاتحاد منافس قوي
المواطن - فريق التحرير

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شدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا على صعوبة مواجهة الغد ضد الاتحاد، متمنيًا تحقيق الفوز.

تعليق جارسيا على المباراة

وتحدث جارسيا في المؤتمر الصحافي للمواجهة المرتقبة، قائلًا: “لعبنا قبل يومين مباراة، لذلك استعددنا لمباراة الغد بتمارين استرجاعية، وأعتقد أننا سنقدم مستوى ممتازًا ضد الاتحاد”.

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وتابع: “الاتحاد منافس قوي لنا في الدوري الذي نتصدره حاليًا، وهو ما يعني صعوبة مواجهة الغد، ويمتلك عناصر مميزة، وخاصة الأجانب الذين سيلعبون غدًا، لذا يجب الحذر خاصة وأنها مباراة خروج مغلوب”.

رودي جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiSuperCup

وأضاف جارسيا: “ألفارو لم يتدرب كثيرًا، وروسي يخوض أول تدريباته معنا، ولن يشاركا غدًا، إلا في حال الجاهزية التامة”.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “كل الخصوم روحهم عالية أمام النصر وأمام كريستيانو رونالدو، وهذا أمر طبيعي”.

رودي جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiSuperCup

النصر ضد الاتحاد غدًا

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

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