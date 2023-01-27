Icon

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خسارة النصر أمام نادي الاتحاد بثلاثية

جارسيا يصدم رونالدو ويحمله مسؤولية الإقصاء من السوبر

2023-01-27 الساعة 2:06
جارسيا يصدم رونالدو ويحمله مسؤولية الإقصاء من السوبر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حمّل الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية الإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد الخسارة من نادي الاتحاد بنتيجة 3/ 1.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “اللاعب البرتغالي أهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وتلك الفرصة غيّرت مجرى المباراة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات

Img

10 أيام متبقية على نهاية موسم الشبط

وتابع مدرب النصر: “لا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء، والاتحاد كان أكثر ذكاءً ونجح في استغلالها”.

وواصل: “خسرنا بطولة السوبر السعودي لكننا لا نزال في صدارة دوري المحترفين السعودي، واللاعب الإيفواري كونان كان عائدًا من الإصابة ولم أشركه أساسيًّا ونواف بوشل انضم لنا حديثًا لذلك لم أشركه من البداية أيضًا”.

أرقام رونالدو أمام الاتحاد

وخسر كريستيانو رونالدو فرصة التتويج بأول بطولة مع نادي النصر، وذلك بعد الخسارة في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

جارسيا وكريستيانو رونالدو

ولعب رونالدو أساسيًّا في ثاني مباراة له مع أصفر الرياض حيث خاض الـ90 دقيقة كاملة لكنه ظهر دون فاعلية بل تفوق عليه زميله البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف النصر الوحيد في شباك الاتحاد.

وقدم رونالدو أمام الاتحاد 28 تمريرة، حيث وصلت دقة التمرير إلى 78% وقام بـ 5 التحامات ناجحة و6 التحامات غير ناجحة، كما سدد اللاعب البرتغالي كرة واحدة على المرمى ولم يصنع أي فرصة أو تمريرة حاسمة في مباراة الاتحاد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...
أخبار رئيسية

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...

أخبار رئيسية
أغرب عملية سرقة في 2023
غرائب

أغرب عملية سرقة في 2023

غرائب
معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...
السعودية اليوم

معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...

السعودية اليوم
النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية
الرياضة

النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية

الرياضة
حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...
السعودية اليوم

حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...

السعودية اليوم
حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...
السعودية اليوم

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...

السعودية اليوم
منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...
الرياضة

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم