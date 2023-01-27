جارسيا يصدم رونالدو ويحمله مسؤولية الإقصاء من السوبر

حمّل الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية الإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد الخسارة من نادي الاتحاد بنتيجة 3/ 1.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “اللاعب البرتغالي أهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وتلك الفرصة غيّرت مجرى المباراة”.

وتابع مدرب النصر: “لا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء، والاتحاد كان أكثر ذكاءً ونجح في استغلالها”.

وواصل: “خسرنا بطولة السوبر السعودي لكننا لا نزال في صدارة دوري المحترفين السعودي، واللاعب الإيفواري كونان كان عائدًا من الإصابة ولم أشركه أساسيًّا ونواف بوشل انضم لنا حديثًا لذلك لم أشركه من البداية أيضًا”.

أرقام رونالدو أمام الاتحاد

وخسر كريستيانو رونالدو فرصة التتويج بأول بطولة مع نادي النصر، وذلك بعد الخسارة في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

ولعب رونالدو أساسيًّا في ثاني مباراة له مع أصفر الرياض حيث خاض الـ90 دقيقة كاملة لكنه ظهر دون فاعلية بل تفوق عليه زميله البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف النصر الوحيد في شباك الاتحاد.

وقدم رونالدو أمام الاتحاد 28 تمريرة، حيث وصلت دقة التمرير إلى 78% وقام بـ 5 التحامات ناجحة و6 التحامات غير ناجحة، كما سدد اللاعب البرتغالي كرة واحدة على المرمى ولم يصنع أي فرصة أو تمريرة حاسمة في مباراة الاتحاد.