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أصفر الرياض لم ينجح في الوصول لنهائي السوبر السعودي

جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد

2023-01-27 الساعة 9:12
جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في التخلص من 2 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النصر بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه في “تويتر”: “حسب ما وصلني، جارسيا طالب بالاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي مشاريبوف والبحث عن بديل لهما”.

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النصر يخسر أمام الاتحاد

وكان أصفر الرياض خسر من نادي الاتحاد أمس الخميس بنتيجة 3/ 1 في نصف نهائي السوبر السعودي.

بيتي مارتينيز لاعب النصر
بيتي مارتينيز

وبعد المباراة، قال جارسيا في المؤتمر الصحفي: “اللاعب كريستيانو رونالدو أهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وتلك الفرصة غيّرت مجرى المباراة”.

وتابع مدرب النصر: “لا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء، والاتحاد كان أكثر ذكاءً ونجح في استغلالها”.

وواصل: “خسرنا بطولة السوبر السعودي لكننا لا نزال في صدارة دوري المحترفين السعودي، واللاعب الإيفواري كونان كان عائدًا من الإصابة ولم أشركه أساسيًّا ونواف بوشل انضم لنا حديثًا لذلك لم أشركه من البداية أيضًا”.

مشاريبوف لاعب النصر
مشاريبوف

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