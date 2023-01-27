لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص مدني الرياض يخمد حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري جماهير الزمالك غاضبة من إدارة مرتضى منصور لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي
كشفت تقارير إعلامية عن رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في التخلص من 2 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النصر بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي.
وقال الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه في “تويتر”: “حسب ما وصلني، جارسيا طالب بالاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي مشاريبوف والبحث عن بديل لهما”.
وكان أصفر الرياض خسر من نادي الاتحاد أمس الخميس بنتيجة 3/ 1 في نصف نهائي السوبر السعودي.
وبعد المباراة، قال جارسيا في المؤتمر الصحفي: “اللاعب كريستيانو رونالدو أهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وتلك الفرصة غيّرت مجرى المباراة”.
وتابع مدرب النصر: “لا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء، والاتحاد كان أكثر ذكاءً ونجح في استغلالها”.
وواصل: “خسرنا بطولة السوبر السعودي لكننا لا نزال في صدارة دوري المحترفين السعودي، واللاعب الإيفواري كونان كان عائدًا من الإصابة ولم أشركه أساسيًّا ونواف بوشل انضم لنا حديثًا لذلك لم أشركه من البداية أيضًا”.