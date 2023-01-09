جارسيا يكشف موعد ظهور رونالدو الأول

أشاد المدير الفني للنصر، الفرنسي رودي جارسيا بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي، مؤكدًا أنه أكثر من مجرد لاعب.

انضمام رونالدو للنصر

وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع رونالدو صاحب الـ37 عامًا، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025، وتم تنظيم حفل استقبال مبهر له على ملعب مرسول بارك، بحضور عائلته وسط تفاعل جماهيري كبير.

ولم يُشارك قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع النصر حتى الآن، نظرًا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه، منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

تعليق جارسيا على الصفقة

وقال جارسيا خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الأمر يشبه إلى حد ما صفقة بيليه، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في السعودية”.

وتابع: “كريستيانو رونالدو أكثر من مجرد لاعب. هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم.. مدى تسليط الضوء على نادينا يعد أمرًا مدهشًا. الآن يعرف الجميع حول العالم أين نادينا”.

وأضاف: “كان لا بد أن يرتفع عدد متابعينا من 800 ألف على تويتر إلى 10 ملايين خلال ساعات قليلة، أو أيام قليلة، بسبب انضمام كريستيانو”.

موعد الظهور الأول

وواصل جارسيا تصريحاته عن رونالدو، قائلًا: “ظهوره الأول لن يكون بقميص النصر. سيتألف الفريق من مزيج من لاعبي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض”.

واستكمل: “أنا كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيدًا بهذه المباراة. لكنه أمر جيد للتطوير أن نرى ونواجه باريس سان جيرمان ونجومه الرائعين، سيكون أمامنا مباراة بالدوري بعدها بثلاثة أيام.. ربما كان من الأفضل إعادة التفكير في الأمر، فيما يتعلق بجدول المباريات، لكنها ليست مشكلة كبيرة”.

واختتم جارسيا تصريحاته قائلًا: “نحن في الصدارة بالدوري السعودي، ونشعر بالسعادة. هي بطولة يصعب الفوز بها، لكننا عاقدون العزم على ذلك”.