Icon

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل Icon إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام Icon تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق Icon وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر Icon أنفاق مكة المكرمة تعزز انسيابية الحركة المرورية Icon رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات Icon تحذير من الأرصاد لأهالي القصيم : عواصف وأمطار حتى الـ 10 مساءً Icon مقتل جزائرية على يد ثلاثيني استدرجها عبر السناب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا أنه أكثر من مجرد لاعب

جارسيا يكشف موعد ظهور رونالدو الأول

2023-01-09 الساعة 6:23
جارسيا يكشف موعد ظهور رونالدو الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد المدير الفني للنصر، الفرنسي رودي جارسيا بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي، مؤكدًا أنه أكثر من مجرد لاعب.

انضمام رونالدو للنصر

وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع رونالدو صاحب الـ37 عامًا، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025، وتم تنظيم حفل استقبال مبهر له على ملعب مرسول بارك، بحضور عائلته وسط تفاعل جماهيري كبير.

قد يهمّك أيضاً
Img

العالم يترقب تجربة فضائية مثيرة الاثنين المقبل 

Img

حقيقة انتقال ماركو رويس للنصر

ولم يُشارك قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع النصر حتى الآن، نظرًا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه، منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تعليق جارسيا على الصفقة

وقال جارسيا خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الأمر يشبه إلى حد ما صفقة بيليه، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في السعودية”.

وتابع: “كريستيانو رونالدو أكثر من مجرد لاعب. هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم.. مدى تسليط الضوء على نادينا يعد أمرًا مدهشًا. الآن يعرف الجميع حول العالم أين نادينا”.

وأضاف: “كان لا بد أن يرتفع عدد متابعينا من 800 ألف على تويتر إلى 10 ملايين خلال ساعات قليلة، أو أيام قليلة، بسبب انضمام كريستيانو”.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

موعد الظهور الأول

وواصل جارسيا تصريحاته عن رونالدو، قائلًا: “ظهوره الأول لن يكون بقميص النصر. سيتألف الفريق من مزيج من لاعبي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض”.

واستكمل: “أنا كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيدًا بهذه المباراة. لكنه أمر جيد للتطوير أن نرى ونواجه باريس سان جيرمان ونجومه الرائعين، سيكون أمامنا مباراة بالدوري بعدها بثلاثة أيام.. ربما كان من الأفضل إعادة التفكير في الأمر، فيما يتعلق بجدول المباريات، لكنها ليست مشكلة كبيرة”.

واختتم جارسيا تصريحاته قائلًا: “نحن في الصدارة بالدوري السعودي، ونشعر بالسعادة. هي بطولة يصعب الفوز بها، لكننا عاقدون العزم على ذلك”.

جارسيا ورونالدو
جارسيا وكريستيانو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة