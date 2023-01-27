جارسيا يُعاني أمام الكبار

استمرت معاناة المدير الفني لفريق النصر، الفرنسي رودي جارسيا ضد الفرق الكبيرة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد خسارته ضد الاتحاد.

خسارة النصر ضد الاتحاد

ولعب النصر ضد الاتحاد بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، وخسر العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

معاناة جارسيا مستمرة

وواصل جارسيا سلسلة عدم الفوز ضد الكبار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث خاض أمامهم 5 مباريات حتى الآن، ولم ينجح في تحقيق أي فوز، حيث خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

واكتفى المدير الفني الفرنسي بالتعادل في 3 مباريات بدوري روشن السعودي، ضد الاتحاد سلبيًا، وأمام الهلال بنتيجة 2/2 على ملعب مرسول بارك، كما تعادل بدون أهداف ضد الشباب على ملعب الملز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة جارسيا ضد التعاون بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر أمام الاتحاد في كأس السوبر.

وعلى الرغم من معاناة جارسيا أمام الفرق الكبيرة، إلا أن النصر يسير بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، وفي حالة فوزه على الفتح بالجولة الـ15 سيحصد لقب بطل الشتاء.