جارسيا يُلمح باحتمالية رحيل كريستيانو رونالدو!

أثار مدرب النصر، الفرنسي رودي جارسيا حالة من الجدل بشأن إمكانية استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأصفر حتى نهاية عقده.

كريستيانو رونالدو لن يعتزل مع النصر

وكان نادي النصر قد نجح في حسم الصفقة التاريخية بضم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، بعقد ممتد حتى عام 2025، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رودي جارسيا، خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كريستيانو رونالدو لن يعتزل مع النصر.. وسيعود إلى أوروبا في نهاية مسيرته من أجل الاعتزال هناك”.

بند في عقد رونالدو



ولفت الموقع الإيطالي إلى أن تصريح جارسيا يؤكد الأنباء التي انتشرت بشأن وجود بند في عقد كريستيانو رونالدو مع النصر، يسمح بعودته للعب في أوروبا الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن البرتغالي رونالدو اتفق مع النصر عند توقيع العقود، على الانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك في حالة نجاح الفريق في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

النصر يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة.