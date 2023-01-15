جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، شرورة 29 درجة، القنفذة 28 درجة مئوية، نجران وجدة 27 درجة، مكة المكرمة ويبع وبيشة 25 درجة، المدينة المنورة 24 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 2 مئوية، وعرعر والقريات وسكاكا 3، وتبوك 4، حائل 6 درجات، العلا ورفحا 8، حفر الباطن 9، الباحة وأبها والطائف والمجمعة وبيشة 10، الخرج والدوادمي 11، المدينة المنورة والرياض وينبع والوجه ونجران 12.

طقس اليوم

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.