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وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

جازان الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية

2023-01-08 الساعة 11:55
جازان الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة وسجلت طريف أدنى درجة.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن مدينة جازان سجلت أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، في حين سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ3 مئوية.

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الكبرى

وأشار مركز الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، ومكة المكرمة ب 28 درجة، والمدينة المنورة 20 درجة، والرياض 16 درجة، فيما سجلت جدة 28 درجة مئوية، والدمام 19 درجة، وأبها 18 درجة، وتبوك 17 درجة، وبريدة 16 درجة، وحائل 15 درجة.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 3 مئوية، حائل وبريدة 5 مئوية وتبوك 4 درجات مئوية، ورفحا 9 درجات والقريات 5 درجات مئوية، والمجمعة 11 درجات مئوية، فيما سجلت سكاكا 5 درجات مئوية، وبريدة 5 درجات مئوية، والباحة 10 درجات والعلا 11 والطائف 12 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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