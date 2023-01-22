Icon

الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال 2022 Icon 35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد Icon جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس  Icon أمين عام هيئة الصحفيين يدشن برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد Icon بدء تطبيق مبادرة الفسخ خلال ساعتين في جميع المنافذ الجمركية Icon 6 خطوات لتعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات Icon “المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards Icon كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية Icon طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 4 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

جازان المتكاملة تستحوذ على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز

2023-01-22 الساعة 12:54
جازان المتكاملة تستحوذ على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أكوا باور، عن استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة بجازان، وذلك في عملية الاستحواذ على المجموعة الثانية من الأصول من شركة “أرامكو”.

وقالت الإخبارية، نقلًا عن الشركة أن المشروع يتضمن الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة أرامكو، مبينة أنه تم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

Img

20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك

سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعًا 17.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 101 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37% .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...
آخر الاخبار

ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...

آخر الاخبار
هزة أرضية قوية تضرب مصر
العالم

هزة أرضية قوية تضرب مصر

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...

السعودية اليوم
سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال
الرياضة

سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال

الرياضة
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...
السعودية اليوم

الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...

السعودية اليوم