جازان المتكاملة تستحوذ على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز

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أعلنت شركة أكوا باور، عن استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة بجازان، وذلك في عملية الاستحواذ على المجموعة الثانية من الأصول من شركة “أرامكو”.
وقالت الإخبارية، نقلًا عن الشركة أن المشروع يتضمن الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة أرامكو، مبينة أنه تم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعًا 17.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 101 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37% .