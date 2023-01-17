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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

جازان وشرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية

2023-01-17 الساعة 10:38
جازان وشرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينتا جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان وشرورة 31 درجة مئوية، ونجران 30، والقنفذة 29، وجدة ووادي الدواسر 28، ومكة المكرمة وبيشة 27، وينبع 25، والوجه 23، والمدينة المنورة والخرج 22، والدمام والاحساء والطائف 21 مئوية.

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الصغرى

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في مدن: الرياض 20، والدهناء والعلا 19، وأبها والباحة 18، والدوادمي والمجمعة 17، وتبوك 16، وبريدة وسكاكا والقريات 14، وطريف 13، وحائل وعرعر وحفر الباطن 12، ورفحا 10 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها الى جنوب المملكة.

 

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