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شغل عدة مناصب دبلوماسية ممثلًا الكويت

جاسم البديوي أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي

2023-01-29 الساعة 12:15
جاسم البديوي أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي
المواطن - فريق التحرير

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رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام المعيّن لمجلس التعاون، مهنئاً إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من الأول من فبراير 2023، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيداً من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس.

وأشاد الأمين العام بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة للأستاذ جاسم البديوي، والتي ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيداً من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.

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جاسم البديوي

يذكر أن الأستاذ جاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير 1968م، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه – الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991م.

مناصب دبلوماسية

شغل عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أغسطس خلال الفترة 2022 – 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى أكتوبر خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي فبراير خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ديسمبر خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا نوفمبر خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا نوفمبر خلال الفترة 2013 – 2016، ونائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012 – 2013م، ونائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أكتوبر عام 2011م، كما عيّن كمستشار في سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايو عام 2007م، كما تم تعينه بسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو عام 2001م، وتم تعينه بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 1997 – 2001 م، كما عيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 – 1997م، وقد انضم لوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992م.

مشاركاته الدولية

كما شارك في عدة مشاركات دولية منها، العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بروكسل فبراير عام 2022م، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يونيو عام 2021م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي للمانحين حول البانيا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي ورئيساً لوفد دولة الكويت في اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي فبراير عام 2020م 2014.

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