جافي يفتتح التسجيل لـ برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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افتتح اللاعب الإسباني جافي، أهداف نهائي كأس السوبر الإسباني بإحرازه الهدف الأول لنادي برشلونة بعد مرور 34 دقيقة من الشوط الأول.
د33' الهدف الأول لـ #برشلونة عن طريق جافي 🔥
ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/u93OzeAJvk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023
وتلقى جافي، تمريرة مميزة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، ليسجلها جافي على يسار الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.
وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وتُنقل عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL، حيث انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة