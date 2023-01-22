4 غيابات تربك النصر في ظهور رونالدو الأول موعد القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمهد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا
بدأت جامعة أم القرى استقبال طلبات التقديم على وظائف متعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين للفصل الثالث، حيث يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.
أوضحت جامعة أم القرى أن التقديم يتم عن طريق تسجيل الدخول على بوابة التعاون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك وفقًا للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
2- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًا).
3- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
4- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا).
5- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
ويجب على المتقدم التعاون من أجل رفع كافة البيانات والمستندات على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني، بالإضافة إلى ما يلي:
1- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
2- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.