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جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين

2023-01-22 الساعة 3:05
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين
المواطن - فريق التحرير

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بدأت جامعة أم القرى استقبال طلبات التقديم على وظائف متعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين للفصل الثالث، حيث يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

شروط التقديم

أوضحت جامعة أم القرى أن التقديم يتم عن طريق تسجيل الدخول على بوابة التعاون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك وفقًا للشروط التالية:

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1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.

2- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًا).

3- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

4- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا).

5- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

ويجب على المتقدم التعاون من أجل رفع كافة البيانات والمستندات على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني، بالإضافة إلى ما يلي:

1- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.

2- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:

  • لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
  • تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
  • يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

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