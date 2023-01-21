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كمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-21 الساعة 3:29
جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين للفصل الثالث، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
2- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
3- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
4- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
5- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

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التعليمات:

يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
1- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
2- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:

1- لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
2- تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
3- يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

طريقة التقديم:

– تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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