جامعة أم القرى: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع المقرات والكليات

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قررت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بجميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت جامعة أم القرى في بيان صادر عنها أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكانت جامعة جدة، قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بجميع مقراتها وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وحسب ما نقله الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع “تويتر” “جامعة جدة.. تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ بجميع مقرات وفروع الجامعة وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة”.