جامعة الأمير سطام بالخرج تعلق الدراسة الحضورية غدًا

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كليات الجامعة بمقرها الرئيس وفي كلية التربية بالدلم وفي كليات فرع الجامعة بحوطة بني تميم وتحويلها -عن بعد-، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

المحاضرات عن بعد

وفي وقت سابق، أعلنت جامعتا جدة والملك عبدالعزيز، عن استمرار تحويل الدراسة الحضورية في جميع مقارهما وفروعهما ليوم غد الثلاثاء لتكون -عن بُعد-, وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت جامعة جدة أنه على موظفيها الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون -عن بُعد- بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.