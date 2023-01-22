جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المرافق والصيانة.

المؤهلات والخبرات:

أن يكون سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.

القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.

القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22يناير 2023م.

عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: ([email protected]).