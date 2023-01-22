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جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة

2023-01-22 الساعة 8:43
جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الأمير سلطان، عبر موقع “تويتر”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة المرافق والصيانة.

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون سعودي الجنسية.
  •  الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
  •  خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.
  •  القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.
  •  القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22يناير 2023م.

عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: ([email protected]).

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