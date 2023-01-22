جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22يناير 2023م.
عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: ([email protected]).