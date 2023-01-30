جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مُمثلة في عمادة الدراسات العليا موعد استقبال طلبات التقديم 73 برنامج (دراسات عليا) للعام الجامعي 1444هـ (برسوم دراسية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

1- برامج الدكتوراه (8 برامج).

2- برامج الماجستير (42 برنامجاً).

3- برنامج الزمالة الطبية (23 برنامجاً).

الكليات:

– كلية الطب.

– كلية العلوم الطبية التطبيقية.

– كلية التمريض.

– كلية العلوم.

– كلية الآداب.

– كلية العمارة والتخطيط.

– كلية التربية.

– كلية الصحة العامة.

– كلية إدارة الأعمال.

– كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

– كلية الهندسة.

– كلية طب الأسنان.

– معهد الأبحاث والاستشارات الطبية.

تفاصيل البرامج:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا