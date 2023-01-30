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جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ

2023-01-30 الساعة 8:50
جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مُمثلة في عمادة الدراسات العليا موعد استقبال طلبات التقديم 73 برنامج (دراسات عليا) للعام الجامعي 1444هـ (برسوم دراسية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

1- برامج الدكتوراه (8 برامج).
2- برامج الماجستير (42 برنامجاً).
3- برنامج الزمالة الطبية (23 برنامجاً).

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الكليات:

– كلية الطب.
– كلية العلوم الطبية التطبيقية.
– كلية التمريض.
– كلية العلوم.
– كلية الآداب.
– كلية العمارة والتخطيط.
– كلية التربية.
– كلية الصحة العامة.
– كلية إدارة الأعمال.
– كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
– كلية الهندسة.
– كلية طب الأسنان.
– معهد الأبحاث والاستشارات الطبية.

تفاصيل البرامج:

اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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