جامعة الطائف: تعليق الدراسة غدًا والحضور عبر منظومة البلاك بورد

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قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة في كافة فروعها غدًا الاثنين، وذلك وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في كافة فروع الجامعة يوم غدٍ الاثنين؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها”.
وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت أيضًا عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.