Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرصًا على سلامة الطلاب

جامعة الطائف: تعليق الدراسة غدًا والحضور عبر منظومة البلاك بورد

2023-01-01 الساعة 7:04
جامعة الطائف: تعليق الدراسة غدًا والحضور عبر منظومة البلاك بورد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة في كافة فروعها غدًا الاثنين، وذلك وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في كافة فروع الجامعة يوم غدٍ الاثنين؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها”.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيداع راتب ديسمبر الأخير في 2022 الليلة

Img

النصر يتفوق على الهلال في القيمة التسويقية

تعليم الطائف

وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت أيضًا عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم