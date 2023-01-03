جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن بعد غدًا

أعلنت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء لتكون عن بعد؛ لسلامة الطلاب في ظل الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر استمرار تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بعد، وذلك غدًا الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ.

جامعة الجوف

في وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة الجوف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.