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بسبب تقارير الأرصاد

جامعة الملك فيصل تحول الدراسة عن بعد غدًا

2023-01-04 الساعة 10:36
جامعة الملك فيصل تحول الدراسة عن بعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك فيصل تحويل الدراسة غدًا الخميس، إلى الدراسة عن بعد؛ بسبب تقارير الأرصاد.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية، جامعة الملك فيصل تعلن غدًا الخميس 12/ 6/ 1444هـ تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد لجميع طلبتها، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.

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تعليم المدينة المنورة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة.

الدوام عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة، ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة، وذلك عبر منصة مدرستي.

 

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