جامعة بيشة تعلق الدراسة الحضورية اليوم في النماص وبلقرن

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة حضورياً اليوم الثلاثاء وتحويلها عن بعد، في فرعيها بمحافظتي النماص وبلقرن.

الدراسة عن بعد

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء إلى نظام الدراسة “عن بُعد”.